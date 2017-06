May and Macron’s Brexit talks: the full transcript

Mrs May: Bonjour M. Macaroon. Can we conduct this session en Anglais?

M. Macron: Mais non. Vous etes in mon maison. Je fait les rules.

Mrs May: Oh dear. I shall do my best. M. Macaroon…

M. Macron: Je m’apelle Macron. MACCCH-RONNNE. Je n’est pas une gateau.

Mrs May: Pardonez moi, M. Macch-Ronne. Anyway, je voulez parlez de la Brexit. Je desiree un agrayment c’est une doddle.

M. Macron: UNE doddle? Vous parlez Francais comme une vache Espanyol. Il etes UN doddle. Mais non. Il ne’est pas un doddle. Votre desiree est un cheek totales. Vous etes jestez.

Mrs May: Mais non. Je suis une Premiere tres serioux, avec les full support du les volks Britannique.

M. Macron: “Les full support de les peuples?” Merde! Je suis sourir! Regardez-vous mon majority. Revealez-vous votre majority. Mon est tres grander than votres. Et mon genital membre est tres grandez too. Vous etes la legume.

Mrs May: Legume? What’s that, furniture? Anywayment, je requirrez un negotiationne facile pour la Brexit.

M. Macron: Sur votre bicyclette. Jamais.

Mrs May: But M Macron, tu es un homme tres jolie. Et je suis est dans la potage l’oignon. Aidez-moi, s’il vous plait. Je suis une femme in need de la certainment… conforts. Vous est notorique pour admirez les er, femme de la Rooney. Je suis tres accomodatment. Aidez-moi pour le Brexit.

M. Macron: Fait un! N’est pas wastez mon temps. J’ai un footy match pour regardez. Et La France will stuffez votre garcons – dans un terrain de footy et pour les nogotiationnes. Slingez-vous l’hook.

Mrs May: Well, I have never been so insulted in my life! Vous etes… what is the French for impossible?

M. Macron: Cah! C’est impossible!

Mrs May: Now you are copying me. OK, that’s it. I am going to negotiate with Madame Merkel, femme to frau. She is a much more personne resonable.

M. Macron: Ha ha, bonne chance, madame! Vous etes bonquerres ou une nouvelle Jacques Tati. Frau Merkel mangér toute do vous, totales! Allez-vous Londres, et vive La France!

Mrs May: Vive La France mon derrierre. Oh, the press have arrived. Thank you for the highly constructive and convivial talks, President Macron. I hope we can confer again soon.

M. Macron: Mon plaisir, mon cher Prime Minister. Anytemps. I will bring Madame Macron next time. You two ladies have plentique en common…

